وظائف شاغرة في شركة زمرد للرخام بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة زمرد للرخام تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالشركة وذلك على النحو التالي:
أولاً : فرصة عمل ( نجار )
تعلن شركة زمرد للرخام عن حاجتها لنجار “ عدد واحد " ، علماً بأن مدة العقد : شهرين , عقد (تجريبي ) محدد المدة بدوام كامل ,
من 10/01/2023 وينتهي بتاريخ 09/03/2023 .
مهام الوظيفة
1. فك وتجميع وتجهيز المشغولات الخشبية .
2. مساعدة فني الرخام في تركيب المطابخ والمغاسل وأدراج الرخام .
3. المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل .
4. القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .
شروط الوظيفة :
1. أن يمتلك خبرة عملية في فك وتجميع تجهيز المشغولات الخشبية.
2. أن يكون عمره من 18 إلى 24 سنة .
3. أن يسكن في المحافظة الوسطى أو محافظة غزة.
ثانياً : فرصة عمل ( فني زجاج )
تعلن شركة زمرد للرخام عن حاجتها لفني زجاج “ عدد واحد " ، علماً بأن مدة العقد : شهرين , عقد (تجريبي ) محدد المدة بدوام كامل , من 10/01/2023 وينتهي بتاريخ 09/03/2023.
مهام الوظيفة
1. قص الزجاج و لوحات البورسلين سماكة 6مل.
2. مساعدة فني الرخام في تركيب المطابخ والمغاسل وأدراج الرخام .
3. المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل .
4. القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .
شروط الوظيفة :
1. أن يمتلك خبرة عملية في قص الزجاج والتعامل معه.
2. أن يكون عمره من 18 إلى 24 سنة .
3. أن يسكن في المحافظة الوسطى أو محافظة غزة.
ثالثاً: فرصة عمل ( رسام أو نحات )
تعلن شركة زمرد للرخام عن حاجتها لرسام “ عدد ثلاثة " ، علماً بأن مدة العقد : شهرين , عقد (تجريبي ) محدد المدة بدوام كامل ,
من 10/01/2023 وينتهي بتاريخ 09/03/2023 .
مهام الوظيفة
1. تجهيز المشغولات اليدوية من الرخام الطبيعي والصناعي.
2. مساعدة فني الرخام في تركيب المطابخ والمغاسل وأدراج الرخام .
3. المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل .
4. القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .
شروط الوظيفة :
1. أن يمتلك موهبة الرسم وفن النحت.
2. أن يكون عمره من 18 إلى 24 سنة .
3. أن يسكن في المحافظة الوسطى أو محافظة غزة.
ملاحظة
- مكان العمل : شركة زمرد للرخام – البريج – شارع صلاح الدين – جنوب جسر وادي غزة
- للاستفسار | هاتف 2561006 – جوال 0595861516 .
- سيتم الاتصال فقط بالأشخاص المؤهلين لدخول المقابلة ، و تعتذر الشركة مقدماً لمن لم يحالفهم الحظ .
طريقة التسجيل
- للمهتمين ومن يجدون في نفسهم الكفاءة والرغبة في التقدم ، يرجى إرسال جزء من أعمالكم على واتس رقم :
whatsapp: +972595861516
– آخر موعد لتلقى الطلبات : الساعة الثانية مساء يوم الاربعاء الموافق 04/01/2023