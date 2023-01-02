فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المالية بغزة تعلن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر

الكشف عن اسم المدرب القادم لفريق الزوايدة

اليوم.. اتحاد بيت حانون x الشجاعية.. رغبة التعويض والأمل

هل تتصاعد عمليات المقاومة بالضفة الغربية في 2023؟

القيادي ناصر الدين يُحمِّل الاحتلال مسؤولية أيّ مساس بالأقصى ومرابطيه

وظائف شاغرة في شركة زمرد للرخام بمدينة غزة

إقالة ثاني أقوى مسؤول عسكري بعد الزعيم الكوري الشمالي "كيم"

"حماس" تدين القصف الإسرائيلي على سوريا واستهداف مطار دمشق

أرصاد السعودية ترفع درجة الإنذار إلى "تحذير" و"متقدم"

آليات الاحتلال تتوغل جنوب شرق قطاع غزة

وظائف شاغرة في شركة زمرد للرخام بمدينة غزة

02 يناير 2023 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة زمرد للرخام تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالشركة وذلك على النحو التالي:

أولاً :  فرصة عمل ( نجار )

تعلن شركة زمرد للرخام عن حاجتها لنجار   “ عدد واحد " ، علماً بأن مدة العقد : شهرين , عقد (تجريبي ) محدد المدة بدوام كامل ,

من 10/01/2023 وينتهي بتاريخ 09/03/2023 .

مهام الوظيفة

1. فك وتجميع وتجهيز المشغولات الخشبية .

2. مساعدة فني الرخام في تركيب المطابخ والمغاسل وأدراج الرخام .

3. المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل .

4. القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .

شروط الوظيفة :

1. أن يمتلك خبرة عملية في فك وتجميع تجهيز المشغولات الخشبية.

2. أن يكون عمره من 18 إلى 24 سنة .

3. أن يسكن في المحافظة الوسطى أو محافظة غزة.

ثانياً :  فرصة عمل ( فني زجاج )

تعلن شركة زمرد للرخام عن حاجتها لفني زجاج   “ عدد واحد " ، علماً بأن مدة العقد : شهرين , عقد (تجريبي ) محدد المدة بدوام كامل , من 10/01/2023 وينتهي بتاريخ 09/03/2023.

مهام الوظيفة

1. قص الزجاج و لوحات البورسلين سماكة 6مل.

2. مساعدة فني الرخام في تركيب المطابخ والمغاسل وأدراج الرخام .

3. المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل .

4. القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .

شروط الوظيفة :

1. أن يمتلك خبرة عملية في قص الزجاج والتعامل معه.

2. أن يكون عمره من 18 إلى 24 سنة .

3. أن يسكن في المحافظة الوسطى أو محافظة غزة.

ثالثاً:  فرصة عمل ( رسام أو نحات )

تعلن شركة زمرد للرخام عن حاجتها لرسام   “ عدد ثلاثة " ، علماً بأن مدة العقد : شهرين , عقد (تجريبي ) محدد المدة بدوام كامل ,

من 10/01/2023 وينتهي بتاريخ 09/03/2023 .

مهام الوظيفة

1. تجهيز المشغولات اليدوية من الرخام الطبيعي والصناعي.

2. مساعدة فني الرخام في تركيب المطابخ والمغاسل وأدراج الرخام .

3. المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل .

4. القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .

شروط الوظيفة :

1. أن يمتلك موهبة الرسم وفن النحت.

2. أن يكون عمره من 18 إلى 24 سنة .

3. أن يسكن في المحافظة الوسطى أو محافظة غزة.

ملاحظة

- مكان العمل : شركة زمرد للرخام – البريج – شارع صلاح الدين – جنوب جسر وادي غزة

- للاستفسار | هاتف  2561006 – جوال  0595861516 .

- سيتم الاتصال فقط بالأشخاص المؤهلين لدخول المقابلة ، و تعتذر الشركة مقدماً لمن لم يحالفهم الحظ .

طريقة التسجيل

- للمهتمين ومن يجدون في نفسهم الكفاءة والرغبة في التقدم ، يرجى إرسال جزء من أعمالكم على واتس رقم :

 whatsapp: +972595861516

– آخر موعد لتلقى الطلبات : الساعة الثانية مساء يوم الاربعاء الموافق 04/01/2023

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #وظيفة شاغرة #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة