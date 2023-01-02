وظائف شاغرة في شركة زمرد للرخام بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة زمرد للرخام تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالشركة وذلك على النحو التالي:

أولاً : فرصة عمل ( نجار )

تعلن شركة زمرد للرخام عن حاجتها لنجار “ عدد واحد " ، علماً بأن مدة العقد : شهرين , عقد (تجريبي ) محدد المدة بدوام كامل ,

من 10/01/2023 وينتهي بتاريخ 09/03/2023 .

مهام الوظيفة

1. فك وتجميع وتجهيز المشغولات الخشبية .

2. مساعدة فني الرخام في تركيب المطابخ والمغاسل وأدراج الرخام .

3. المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل .

4. القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .

شروط الوظيفة :

1. أن يمتلك خبرة عملية في فك وتجميع تجهيز المشغولات الخشبية.

2. أن يكون عمره من 18 إلى 24 سنة .

3. أن يسكن في المحافظة الوسطى أو محافظة غزة.

ثانياً : فرصة عمل ( فني زجاج )

تعلن شركة زمرد للرخام عن حاجتها لفني زجاج “ عدد واحد " ، علماً بأن مدة العقد : شهرين , عقد (تجريبي ) محدد المدة بدوام كامل , من 10/01/2023 وينتهي بتاريخ 09/03/2023.

مهام الوظيفة

1. قص الزجاج و لوحات البورسلين سماكة 6مل.

2. مساعدة فني الرخام في تركيب المطابخ والمغاسل وأدراج الرخام .

3. المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل .

4. القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .

شروط الوظيفة :

1. أن يمتلك خبرة عملية في قص الزجاج والتعامل معه.

2. أن يكون عمره من 18 إلى 24 سنة .

3. أن يسكن في المحافظة الوسطى أو محافظة غزة.

ثالثاً: فرصة عمل ( رسام أو نحات )

تعلن شركة زمرد للرخام عن حاجتها لرسام “ عدد ثلاثة " ، علماً بأن مدة العقد : شهرين , عقد (تجريبي ) محدد المدة بدوام كامل ,

من 10/01/2023 وينتهي بتاريخ 09/03/2023 .

مهام الوظيفة

1. تجهيز المشغولات اليدوية من الرخام الطبيعي والصناعي.

2. مساعدة فني الرخام في تركيب المطابخ والمغاسل وأدراج الرخام .

3. المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل .

4. القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .

شروط الوظيفة :

1. أن يمتلك موهبة الرسم وفن النحت.

2. أن يكون عمره من 18 إلى 24 سنة .

3. أن يسكن في المحافظة الوسطى أو محافظة غزة.

ملاحظة

- مكان العمل : شركة زمرد للرخام – البريج – شارع صلاح الدين – جنوب جسر وادي غزة

- للاستفسار | هاتف 2561006 – جوال 0595861516 .

- سيتم الاتصال فقط بالأشخاص المؤهلين لدخول المقابلة ، و تعتذر الشركة مقدماً لمن لم يحالفهم الحظ .

طريقة التسجيل

- للمهتمين ومن يجدون في نفسهم الكفاءة والرغبة في التقدم ، يرجى إرسال جزء من أعمالكم على واتس رقم :

whatsapp: +972595861516

– آخر موعد لتلقى الطلبات : الساعة الثانية مساء يوم الاربعاء الموافق 04/01/2023