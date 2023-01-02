الأهلي يتطلع للحفاظ على الصدارة وخدمات خانيونس لاستعادتها

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يتطلع الأهلي للحفاظ على صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، عندما يحل اليوم، ضيفاً على خدمات البريج في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة، وسيكون خدمات خانيونس في مهمة لاستعادة التوازن أمام ضيفه بيت لاهيا.

على ملعب الدرة يستقبل خدمات البريج ضيفه الأهلي الباحث عن الابتعاد بصدارة الترتيب، فيما يريد أصحاب الأرض تصحيح مسارهم بعد الخسارة في الجولة الماضية.

خدمات البريج رغم تواجده في موقف آمن من حيث مراكز الخطر، لكنه يريد تصويب أوضاعه من أجل التواجد في مركز أفضل بعدما تسببت النتائج السلبية في تنازل الفريق عن الصدارة منذ الجولة الرابعة.

ويبحث البريج عن تكرار ما فعله أمام الأهلي في مباراة الفريقين بمرحلة الذهاب والتي انتهت بفوزه بهدف دون رد، خاصة وأنه يريد العودة لمراكز المقدمة بعدما أصبح يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة.

أما الفريق الضيف فيدخل اللقاء وعينه على حصد النقاط الثلاثة وضمان البقاء في الصدارة التي يحتلها الفريق برصيد 27 نقطة، مدركاً اقتراب ثلاثة فرق منه هي نماء وبيت حانون الأهلي وخدمات خانيونس الذي سيلتقي بيت لاهيا.

واستثمر الأهلي سقوط خدمات خانيونس أمام نماء في الجولة الماضية وعاد لتصدر الدرجة الأولى بعد فوزه على أهلي النصيرات على نفس الملعب الذي سيحل فيه ضيفا على البريج اليوم.

من جانبه يريد خدمات خانيونس تدارك الخسارة من نماء سريعاً واقتناص النقاط الثلاث من أمام ضيفه بيت لاهيا، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب بيت لاهيا.

وسيكون خدمات خانيونس مطالباً بالفوز من أجل تفادي فقدان فرصة البقاء في مربع المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود للدوري الممتاز، خاصة وأنه يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ويمثل الفوز المطلب الأهم لأصحاب الأرض على أمل الاستفادة من تعثر الأهلي، والعودة للصدارة ومواصلة مشوار المنافسة لكن أي نتيجة أخرى قد تجعل الفريق يبتعد خطوة عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

سيحاول بيت لاهيا استغلال الرغبة القوية لأصحاب الأرض في اقتناص النقاط الثلاث، وقلب الأمور لصالحهم وخطف الفوز الذي سيضع الفريق في موقف مريح للغاية على صعيد الترتيب.

ويدخل بيت لاهيا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن أهلي النصيرات صاحب نفس الرصيد في المركز الثامن.