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آليات الاحتلال تتوغل جنوب شرق قطاع غزة

02 يناير 2023 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توغلت آليات عسكرية تتبع الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، في منطقة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بتوغل 4 جرافات وآليتين لمسافة محدود خارج السياج الأمني في المنقطة.

وشرعت آليات الاحتلال بأعمال تجريف في المكان وسط إطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع.

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وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #توغل #آليات الاحتلال

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