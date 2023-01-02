قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم وليلة أمس، ستة مواطنين من محافظة بيت لحم بينهم أربعة عمال.

ومن بين المعتقلين: المواطن محمد أحمد عبد ربه، والأسير المحرر محمد أسعد فرج، في العشرينات من العمر، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس قصي رائد محارمة، وسند أحمد عيدة، ومحمد جميل زواهرة، ومؤمن إسماعيل محيسن، من بلدة زعترة شرق بيت لحم، أثناء توجههم إلى أماكن عملهم.

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أربعة مواطنين من مدينة نابلس .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين وهم: مجاهد مبروكة من الجبل الشمالي، وعمر الشامي من منطقة المخفية، وعميد ترياقي من منطقة الاتحاد من مدينة نابلس.

وبيّنت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن كرم منصور أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وفي الخليل؛ اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من مدينة الخليل ومخيم الفوار جنوباً.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عبد المعطي غطاشة (21) من مخيم الفوار جنوب الخليل، ونور أبو عيشة (35 عامًا) من جبل أبو رمان بالخليل، بعد أن فتشت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي رام الله؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 4 مواطنين بينهم ثلاثة من مخيم الأمعري بمدينة .

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وذكرت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل جهاد أبو حميد شقيق الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، والأسيرين المحررين فادي أبو عطية، ورامي غازي عيد من مخيم الأمعري، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال، اعتقل الشاب معاذ جبارة من بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين