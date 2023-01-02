"حماس" تنعى شهيدَي جنين وتُؤكّد عزم شعبنا على مواصلة المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيدَي جنين، أحمد وعبد الرحمن عابد، واللذان ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين فجر اليوم الاثنين، وتفجيرها لمنزلَي شهيدَي عملية الجلمة.

وقالت في بيانٍ لها والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "تزفّ حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني: الشهيد البطل فؤاد محمود أحمد عابد (18 عامًا)، أحد مجاهدي الحركة، من بلدة كفر دان، والشهيد البطل: محمد سامر حوشية (22 عامًا)، من بلدة اليامون.

وأكدت أنّ تصاعد جرائم الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا لن يزيدنا إلا قوّة وإصرارًا على المقاومة ومواجهة إرهاب وفاشية حكومة الاحتلال الجديدة، فكلُّ قطرة دم على تراب الوطن ستُشعلُ ثورة تقضُّ مضاجع المحتلين.

ووجَّهت "حماس" التحية لأبطال شعبنا ومقاومينا من أجنحة المقاومة كافة، الذين استبسلوا في صدّ العدوان على جنين ونابلس، وشعبنا الصامد في أرجاء الوطن، والمرابط في ساحات المسجد الأقصى المبارك، التوّاق إلى النصر والحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين