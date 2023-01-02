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انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة عن كييف بسبب الضربات الروسية

02 يناير 2023 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة عن العاصمة كييف

أفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بانقطاع التيار الكهربائي والتدفئة في العاصمة الأوكرانية بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة.

وكتب كليتشكو في صفحته على "تلغرام"، اليوم الإثنين: "تم إلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة. وتقع في المدينة انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي. وبالتالي هناك مرافق تدفئة غير نشطة".

وكتبت وسائل إعلام أوكرانية في الليل الماضي عن وقوع انفجارات قوية وإعلان إنذار جوي في كييف.

وصباح اليوم أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في منطقة غولوسييفسكي في جنوب غرب كييف، وأضاف كليتشكو فيما بعد أنه تم تسجيل وقوع انفجارات في منطقة ديسنيانسكي للمدينة.

وبدأت القوات الروسية تنفيذ ضربات على مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في 10 أكتوبر الماضي.

ويتم تنفيذ الضربات الروسية على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصال في جميع أنحاء البلاد.

المصدر / نوفوستي
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#كييف #انقطاع الكهرباء #ضربات روسية

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