"الطقس": أجواء شديدة البرودة  وزخات متفرقة من الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم مغبرا أحيانا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر فلسطين يوم غد الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم مغبرا أحيانا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً قد تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر يوم الأربعاء تأثر فلسطين بحالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح.

المصدر / فلسطين أون لاين