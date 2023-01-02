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"عرين الأسود" تتبنى عملية إطلاق نار ضد الاحتلال بنابلس

02 يناير 2023 . الساعة 06:00 بتوقيت القدس
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عملية عرين الأسود

أعلنت مجموعات عرين الأسود عن تصديها للقوة الصهيونية المقتحمة، في كُل من منطقة المخفية والجبل الشمالي، بصليات من الرصاص المبارك بعد منتصف الليل.

وقالت العرين في بلاغ عسكري فجر اليوم الاثنين: "تَصَدّتْ مجموعات عرين الأسود للقوة المقتحمة لمدينة نابلس بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك فجْرَ هذا اليوم في كُل من منطقة المخفية والجبل الشمالي ".

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة، في تصدي المقاومين لعملية الاقتحام، حيث تبنت كتائب القسام، عملية استهداف القوات المقتحمة بصليات من الرصاص.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلي الشهيدين أحمد وعبدالرحمن عابد في جنين، وطلبت من العائلتين بالإخلاء الفوري تمهيدًا لهدمها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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