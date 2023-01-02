بعد صفقة رونالدو.. قيمة النصر السعودي تقفز 34%

ارتفعت القيمة السوقية لنادي النصر السعودي بنسبة 34% بعد تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم السبت، بعقد يمتد إلى 2025.

ووصلت القيمة السوقية للنصر إلى 79.10 مليون يورو في اليوم الأول من فتح باب الانتقالات الشتوية، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في قيمة وأسعار اللاعبين والأندية.

وشهدت قائمة النصر إضافة 20 مليون يورو إلى قيمة الفريق السعودي بعد ضم رونالدو إلى صفوفه، ليصبح المهاجم السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد صاحب أعلى قيمة سوقية على مستوى الدوري السعودي للمحترفين بـ "20 مليون يورو" بفارق 6 ملايين يورو عن زميله في الفريق البرازيلي تاليسكا، ثم يأتي ثالثا مهاجم الهلال ماتيوس بيريرا "10 ملايين يورو"، وصانع ألعاب النصر بيتي مارتينيز "9 ملايين يورو"، وخامسا جناح الهلال ميشائيل "8.50" مليون يورو.

وحافظ النصر على موقعه في صدارة قائمة أغلى أندية قارة آسيا التي كان يتصدرها بعد الانتقالات الصيفية الماضية، متفوقا بفارق كبير على صاحب المركز الثاني الهلال "49.63 مليون يورو"، وثالثا الشارقة الإماراتي "37.01 مليون يورو".

وبات النصر صاحب أعلى قيمة سوقية في ثلاث قارات، بالإضافة إلى آسيا فهو يتفوق من ناحية القيمة السوقية بفارق شاسع عن أندية قارة إفريقيا الذي يعد الأهلي المصري في المرتبة الأولى بـ "28.40 مليون يورو"، ويبتعد بأضعاف عن متصدر قائمة اتحاد أوقيانوسيا نادي ويلينغتون فينيكس النيوزيلاندي صاحب الـ 6.57 مليون يورو.

وفي حال النظر إلى أندية اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، يتواجد النصر ثانيا خلف نادي كلوب أميركا المكسيكي متصدر القائمة بـ "84.80 مليون يورو".

المصدر / وكالات