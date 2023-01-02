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شهيدان في عدوان "إسرائيلي" على دمشق وخروج مطارها عن الخدمة

02 يناير 2023 . الساعة 03:01 بتوقيت القدس
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قصف دمشق سوريا

أعلن التلفزيون الرسمي السوري فجر اليوم الاثنين، عن استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين في عدوان إسرائيلي استهدف عدة مواقع في محيط العصمة دمشق، مؤكدا ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية التي اطلقها الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً فجر اليوم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن أصوات انفجارات سمع دويها في محيط العاصمة السورية من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية.

 وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو-أرض" من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق. وأكد المصدر أن، الصواريخ الاعتراضية للدفاعات السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.

ويعد العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق الأول خلال العام الجاري 2023، حيث كان آخر هجوم شنه الاحتلال على سوريا بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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