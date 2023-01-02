شهيدان وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال كفردان قضاء جنين

أعلنت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم الاثنين، عن استشهاد شابين وإصابة 5 آخرين بجراح بينها حالة خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر دان قضاء جنين.

وقالت مصادر محلية أن الشهيد الأول هو محمد سامر حوشيه، من بلدة اليامون، ارتقى متأثرا بإصابته بعيار ناري متفجر بالصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية كفر دان غرب جنين، ليلتحق به الشهيد الثاني الشاب فؤاد العابد، من نفس القرية، والذي اقتحمها الاحتلال بهدف هدم منزلي الشهيدين أحمد أيمن عابد (23 عاماً)، وعبد الرحمن هاني عابد (22 عاماً)، في بلدة كفر دان، وهما منفذي عملية إطلاق النار قرب حاجز الجلمة، والتي اسفرت عن مصرع ضابط إسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين