فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدان وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال كفردان قضاء جنين

عقار جديد يعالج سرطان البروستات

ثغرة في نظام IOS 16.. هذا ما تفعله بهواتف آيفون

نصائح لمقاومة مشاعر الحزن المرافقة للعام الجديد

جدول أيام العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لعام 2023م.. بالتفصيل

مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها غرب جنين

"حماس" تحذر: التصعيد في الأقصى "صاعق تفجير" يتحمل مسئوليته الاحتلال

موعد وصول رونالدو وتقديمه من نادي النصر والقنوات الناقلة

الكتلة الإسلامية ترفض قرار جامعة القدس تجميد أنشطتها لإحيائها انطلاقة "حماس"

استقالة جديدة في الدوري الممتاز

شهيدان وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال كفردان قضاء جنين

02 يناير 2023 . الساعة 02:43 بتوقيت القدس
...
شهيدان وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال كفردان قضاء جنين

أعلنت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم الاثنين، عن استشهاد شابين وإصابة 5 آخرين بجراح بينها حالة خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر دان قضاء جنين.

 وقالت مصادر محلية أن الشهيد الأول هو محمد سامر حوشيه، من بلدة اليامون، ارتقى متأثرا بإصابته بعيار ناري متفجر بالصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية كفر دان غرب جنين، ليلتحق به الشهيد الثاني الشاب فؤاد العابد، من نفس القرية، والذي اقتحمها الاحتلال  بهدف هدم منزلي الشهيدين أحمد أيمن عابد (23 عاماً)، وعبد الرحمن هاني عابد (22 عاماً)، في بلدة كفر دان، وهما منفذي عملية إطلاق النار قرب حاجز الجلمة، والتي اسفرت عن مصرع ضابط إسرائيلي.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#جنين #اصابات #استشهاد #مصادر طبية #سياسي #كفر دان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة