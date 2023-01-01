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عملية إطلاق نار و12 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

لهدم منزل منفذي عملية الجلمة

مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها غرب جنين

01 يناير 2023 . الساعة 23:40 بتوقيت القدس
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استهدف مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الأحد، قوات الاحتلال الإسرائيلي بصليات كثيفة من الرصاص، أثناء اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين.

ووقعت اشتباكات مسلحة في برقين أثناء توجه جيش الاحتلال لاقتحام قرية كفر دان، فيما سُمعت عمليات إطلاق نار متتالية صوب جنود الاحتلال في مناطق عدة بجنين، أثناء توجه تعزيزات عسكرية للاحتلال صوب قرية كفر دان.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد (23 عاماً)، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عاماً)، في بلدة كفر دان، منفذي عملية إطلاق النار قرب حاجز الجلمة، تمهيداً لهدمهما.

وأسفرت العملية البطولية التي استهدفت جنود الاحتلال قرب الحاجز العسكري بجنين، عن مقتل ضابط إسرائيلي.

وتواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت عملية إطلاق نار إلى جانب 12 عملاً مقاوماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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