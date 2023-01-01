موعد وصول رونالدو وتقديمه من نادي النصر والقنوات الناقلة

لا شك أن الأحداث التاريخية تحتاج إلى تخليدها بأفضل صورة ممكنة، وتوقيع كريستيانو رونالدو على عقده الأسطوري مع النصر، سيأتي في إطار حفل كبير سيلقى متابعة عالمية من أقصى الشرق لأقصى الغرب.

وكان النصر قد أعلن عن التعاقد مع رونالدو يوم الجمعة، على أن يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد، استعدادًا لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية وللمرة الأولى خارج قارة أوروبا.

وعلى الرغم من أن موعد أول مباراة لرونالدو مع النصر لا يزال مجهولًا، إلا أن الأكيد حاليًا أنه سيتم توقيع العقود هذا الأسبوع، في حفلٍ ضخم بمدينة الرياض لم يتم الإعلان عن كافة تفاصيله.

موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع النصر

في الأسطر التالية نستعرض معًا موعد حفل تقديم رونالدو، وما هي القنوات الناقلة له؟

متى موعد حفل توقيع عقد رونالدو مع النصر؟

بحسب ما أفاده مراسل قناة SSC السعودية، فإن نادي النصر سوف يقيم حفلًا كبيرًا على شرف توقيع عقد كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يكشف المرسل عن الموعد الدقيق لانطلاق هذا الحفل، والمتوقع أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل بصورة رسمية من النادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ما هي القنوات الناقلة لحفل توقيع عقد رونالدو مع النصر؟

من المتوقع أن يتم نقل الحفل من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، على أن يكون متاح مجانًا للجميع.

وتسير التوقعات أيضًا بأن يتم بث الحفل مباشرةً على الإنترنت من خلال القنوات الرسمية للنصر وSSC على يوتيوب وغيرها من المنصات.

المصدر / وكالات