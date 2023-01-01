فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكتلة الإسلامية ترفض قرار جامعة القدس تجميد أنشطتها لإحيائها انطلاقة "حماس"

استقالة جديدة في الدوري الممتاز

تحذيرات من تسارع الاستيطان واعتداءات المستوطنين بالضفة خلال 2023

محاكم الاحتلال تؤجل النظر بقضية استشهاد إياد الحلاق

قرار لوكاكو النهائي بشأن العودة إلى تشيلسي

"بن غفير" يهاجم الأسرى ويتوعدهم!

عملية إطلاق نار و12 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

"قسماً قادرون".. "حزب الله" اللبناني يوجه رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي

هل أصبح رونالدو أغنى لاعب في العالم بعد انتقاله لنادي النصر؟

مطالبات للسلطة بالإفراج عن أحد شهود قضية الشهيد نزار بنات

موعد وصول رونالدو وتقديمه من نادي النصر والقنوات الناقلة

01 يناير 2023 . الساعة 22:11 بتوقيت القدس
...
موعد وصول رونالدو وتقديمه من نادي النصر والقنوات الناقلة

لا شك أن الأحداث التاريخية تحتاج إلى تخليدها بأفضل صورة ممكنة، وتوقيع كريستيانو رونالدو على عقده الأسطوري مع النصر، سيأتي في إطار حفل كبير سيلقى متابعة عالمية من أقصى الشرق لأقصى الغرب.

وكان النصر قد أعلن عن التعاقد مع رونالدو يوم الجمعة، على أن يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد، استعدادًا لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية وللمرة الأولى خارج قارة أوروبا.

وعلى الرغم من أن موعد أول مباراة لرونالدو مع النصر لا يزال مجهولًا، إلا أن الأكيد حاليًا أنه سيتم توقيع العقود هذا الأسبوع، في حفلٍ ضخم بمدينة الرياض لم يتم الإعلان عن كافة تفاصيله.

موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع النصر

في الأسطر التالية نستعرض معًا موعد حفل تقديم رونالدو، وما هي القنوات الناقلة له؟

متى موعد حفل توقيع عقد رونالدو مع النصر؟

بحسب ما أفاده مراسل قناة SSC السعودية، فإن نادي النصر سوف يقيم حفلًا كبيرًا على شرف توقيع عقد كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يكشف المرسل عن الموعد الدقيق لانطلاق هذا الحفل، والمتوقع أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل بصورة رسمية من النادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ما هي القنوات الناقلة لحفل توقيع عقد رونالدو مع النصر؟

من المتوقع أن يتم نقل الحفل من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، على أن يكون متاح مجانًا للجميع.

وتسير التوقعات أيضًا بأن يتم بث الحفل مباشرةً على الإنترنت من خلال القنوات الرسمية للنصر وSSC على يوتيوب وغيرها من المنصات.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#رونالدو #الدوري السعودي #النصر السعودي #تقديم رونالدو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة