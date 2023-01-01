استقالة جديدة في الدوري الممتاز

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن الجهاز الفني لفريق شباب الزوايدة استقالته من تدريب الفريق، عقب الخسارة التي مُني بها أمام شباب جباليا في افتتاح الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقدم حازم الحجار المدير الفني للفريق ويقين بكير المدرب العام، استقالتهما من قيادة الفريق، وترك المجال لإدارة النادي بالتعاقد مع جهاز فني جديد على أمل تحسن النتائج في الجولات ال9 المتبقية.

وواجه الزوايدة الكثير من الصعوبات في موسمه الأول بعد العودة للدوري الممتاز ، حيث حصد الفريق 5 نقاط في رصيده من 5 تعادلات، وخسر في 8 مباريات ليحتل المركز الثاني عشر والأخير في ترتيب المسابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين