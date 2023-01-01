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قرار لوكاكو النهائي بشأن العودة إلى تشيلسي

01 يناير 2023 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
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قرار لوكاكو النهائي بشأن العودة إلى تشيلسي

كشف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، في مقابلة صحفية مع قناة "سكاي سبورت" الإيطالية، رغبته في البقاء ضمن صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي يلعب له حاليًا على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي، مؤكدًا ارتياحه في النادي الإيطالي مقارنةً بما عايشه في النادي اللندني خلال الموسم الماضي، كما تطرق لوكاكو إلى مستقبل المنتخب البلجيكي.

وفي إجابته عن وضعيته في إنتر ميلان الإيطالي، أجاب لوكاكو قائلًا: "أتمنى من أعماق قلبي العودة إلى إنتر ميلان، وأنا في أفضل مستوياتي وليس عند نهاية مشواري، من أجل الفوز بالألقاب.. أنا سعيد للغاية بالعودة إلى هذا الفريق (إنتر)، لا أحب التحدث كثيرًا، لكنني أعمل في التدريبات بجدٍّ لإثبات قدراتي في الميدان".

وحول مستقبله وعن عودته إلى تشيلسي فريقه الأصلي، رد بالقول: "لقد تحدثت في وقت سابق مع المالك الجديد لنادي تشيلسي، وأخبرته بالحقيقة وكل ما حدث مع المدرب (توماس) توخيل، لقد اتخذت قرارًا مهمًا بالعودة إلى إنتر، وعليَّ الآن إثبات قدراتي خلال الأشهر المقبلة، وبعدها سأتحدث مع إدارة تشيلسي من أجل إيجاد حل مناسب (سبيل لتوقيع عقد بيع نهائي مع إنتر)".

وأكد الدولي البلجيكي علاقته الجيدة بجميع لاعبي إنتر، حين قال: "لم يتغير شيئًا بين المرة الأولى التي حملت فيها قميص إنتر وهذه المرة التي عدت فيها، الأجواء رائعة مع زملائي، سواء في الميدان أو في غرفة تبديل الملابس.. لا يمكن أن أنسى جماهير إنتر، إنهم رائعون، وبالنسبة لي هم الأفضل في العالم، يحاولون في كل مرة دفع الفريق نحو الأفضل حتى عندما نكون في فترة عصيبة، لمثل هذه الأمور أريد البقاء في إنتر".

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #تشيلسي #الدوري الإيطالي #روميلو لوكاكو #نادي إنتر ميلان

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