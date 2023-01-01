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عملية إطلاق نار و12 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

01 يناير 2023 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت عملية إطلاق نار إلى جانب 12 عملاً مقاوماً.

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين تفجير عبوات ناسفة و إلقاء زجاجات حارقة وتصدي للمستوطنين، إضافة إلى المواجهات المتواصلة مع قوات الاحتلال والتي يتخللها عمليات إلقاء حجارة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" وقوع عملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وتصدي للمستوطنين، و9 نقاط مواجهة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وحجارة.

كما اندلعت مواجهات أخرى مع جيش الاحتلال في مناطق عدة بمدينة رام الله، وهي عين يبرود وقرية النبي صالح وبلدة كفر عين، وجميعها تخللها عمليات إلقاء حجارة، إلى جانب اندلاع مواجهات مماثلة في عربونة وقرب حاجز الجلمة بجنين تخللها تفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار صوب الاحتلال.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات في دير شرف ورشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، فيما تصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة.

وامتدت المواجهات مع الاحتلال إلى حبلة بقلقيلة، وبيت أمر بالخليل، بينما تمثلت العمليات النوعية في عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين، وعمليات إلقاء زجاجات حارقة استهدفت قوات الاحتلال خلال مواجهات في سلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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