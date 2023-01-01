"قسماً قادرون".. "حزب الله" اللبناني يوجه رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي

وجهت المقاومة الإسلامية – حزب الله رسالة إلى العدو الإسرائيلي عبر فيديو نشره الإعلام الحربي، حمل عنوان ” قسمًا قادرون.. سنعبر”. ويحاكي الفيديو لحظة عبور المجاهدين الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، والدخول إلى شمال الأراضي المحتلة، وتدمير آليات الجيش الإسرائيلي ومدرعاته.

ويشكل الفيديو أحدث رسالة للمقاومة الإسلامية مع بداية العام الجديد للعدو الصهيوني، وبعد ساعات على إعلان تشكيل حكومة يمينية صهيوينة برئاسة بنيامين نتنياهو العائد إلى الحكم، بعد سنوات من المعارضة، وفي ظل ملفات فساد تلاحقه، وتضعضع لدى قادة الإحتلال وساسته.

كما يشكل هذا الفيديو، رسالة إلى جيش الاحتلال، الذي يعاني هو الآخر على المستوى القيادي واللوجستي، وسط تقارير صهيونية عسكرية وأمنية، تؤكد أنه سيمنى بالهزيمة، في أي حرب مقبلة، إن كان على جبهة لبنان أو على جبهة غزة.

ويتضمن مقطع الفيديو الذي انتجه الإعلام الحربي، أيضاً بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لإستشهادة قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مشاهدَ لهدم “بيت العنبكوت” بأقدام مقاوم من حزب الله في دلالةٍ وتأكيد على أن إسرائيل أوهن من “بيت العنكبوت”.

وجاء في المشاهد أيضاً عبور مجموعة من المقاومين السياج العازل ودخولهم فلسطين المحتلة وتدمير دبابة للاحتلال والقيام بأعمال عسكرية داخل فلسطين المحتلة، تضمنت استهداف نجمة علم الاحتلال بالرصاص الحي فضلاً عن تدمير سيارة.

واستشهد، قائد قوّة القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وعدد من مرافقيهما في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار، إستهدفت سيارتهم لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين