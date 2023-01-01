هل أصبح رونالدو أغنى لاعب في العالم بعد انتقاله لنادي النصر؟

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأحد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا إلى صفوف فريق النصر المنافس في الدوري السعودي، بعيد جدًا عن أغنى لاعب كرة قدم في العالم.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن صافي ثروة كريستيانو رونالدو قد يتضاعف ثلاث مرات بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي، خصوصًا أن عائدات الصفقة قد تصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وتابعت، إن الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات انتقل رسميًّا إلى منطقة الشرق الأوسط مساء الجمعة، حيث صاغ عقدًا لمدة عامين ونصف، براتب سنوي يُقدر بـ173 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يبقى رونالدو في السعودية لفترة أطول من عمر الصفقة، ليكون سفيرًا للمملكة العربية في حملة استضافتها لبطولة كأس العالم 2030، وبذلك قد يبقى رونالدو في المملكة لمدة سبع سنوات، وبموجب ذلك، يمكن للاعب المُلقب بصاروخ ماديرا أن يكسب ما يصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة نفسها إنه على الرغم من عائدات انتقال رونالدو إلى النصر، فإن رصيد اللاعب البرتغالي المصرفي ما يزال مجرد "فول سوداني" مقارنة بلاعب أرسنال وتشيلسي السابق، فائق البلقية، الذي تبلغ ثروته 13 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت "ميرور" أن فائق البلقية، وعلى الرغم من أنه ليس معروفًا على نحو كبير بين مشجعي كرة القدم، فإنه أغنى لاعب في العالم، وهو بالفعل أكثر ثراءً من رونالدو.

ونوهت الصحيفة بأنه على النقيض من رونالدو، لم يجمع فائق البلقية ثروته من مجهوداته على أرض الملعب، خاصة أن ثروته لا علاقة لها بالمبلغ الذي يكسبه في أثناء لعب كرة القدم.

المصدر / وكالات