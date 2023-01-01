فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آخر رسالة مؤثرة من الأسير كريم يونس

آخر مستجدات موسم الحج في قطاع غزة

17% نسبة ارتفاع اعتقالات الاحتلال في القدس

أسعار المحروقات في غزة عن يناير 2023

6 انتصارات وتعادلين في مباريات الأحد بالدوري الغزي

مواجهات مع الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح

عرض من ناد فرنسي كبير للتونسي حنبعل المجبري

مطالبات للسلطة بالإفراج عن أحد شهود قضية الشهيد نزار بنات

أول تصريح صحفي لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد

شعور مؤلم.. هل تعلم والدة أسطورة كرة القدم البرازيلي بوفاته؟

آخر مستجدات موسم الحج في قطاع غزة

01 يناير 2023 . الساعة 18:37 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أكد مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بغزة، عادل صوالحه أن الوزارة أصبحت جاهزة من أجل بدء التسجيل لموسم الحج هذا العام.

وتوقع "صوالحة" أن يتم بدء التسجيل لأداء الفريضة مع نهاية شهر يناير الجاري، عقب توقيع البرتوكول الخاص بالموسم مع السلطات السعودية.

وقال: "نحن كوزارة انتهينا من إعداد الخطط والآليات الخاصة بالتسجيل وإجراء القرعة للحجاج هذا العام، وننتظر توقيع البروتكول الخاص في البعثات للاطلاع على الشروط والأعداد الممنوحة لنا".

وأضاف "هناك نحو 550 شخصاً متبقين من نظام الجدولة الخاص بالحج، سيكون لهم الأولوية هذا العام، حيث سيتم استثناء هذا العدد من الحصة التي سيتم منحها لقطاع غزة ومن ثم عمل القرعة"، وفق تصريحه لوكالة الرأي مساء اليوم الأحد،

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قطاع غزة #فلسطين #السعودية #الحج #موسم الحج #بلاد الحرمين #الحرم المكي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة