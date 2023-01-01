6 انتصارات وتعادلين في مباريات الأحد بالدوري الغزي

غزة/ فلسطين أون لاين:

فاز فريق شباب رفح على ضيفه خدمات النصيرات بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرى على ملعب رفح البلدي في اطار الأسبوع الـ13 من دوري الدرجة الممتازة.

ووفق متابعة مراسل "فلسطين أون لاين"، فقد سجل محمد الشاعر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة، وتعرض لاعب النصيرات ياسر النابلسية للطرد بالدقيقة 85 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وبذلك، يحصد "الزعيم" النقطة 24 في رصيده، ويحتل المركز الثاني "مؤقتًا"، وتجمد رصيد "الغواصات" عند 10 نقاط بالترتيب العاشر.

وفي مباراة ثانية، تفوق غزة الرياضي على نظيره شباب خانيونس بهدف دون مقابل في إستاد خانيونس، وسجل محمد تمراز الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 83، وطرد الحكم لاعب "النشامى" إسلام أبو عبيدة في الدقيقة 56 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وبذلك، يرتفع رصيد غزة الرياضي إلى 9 نقاط في المركز 11، وقبل الأخير، وتجمد رصيد "النشامى" عند 16 نقطة بالمركز السابع "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف خلف اتحاد خانيونس.





دوري الدرجة الأولى

حقق فريق بيت حانون الأهلي انتصاراً ثميناً بهدف دون رد على مضيفه خدمات الشاطئ، ليرفع بيت حانون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث ويتجمد رصيد خدمات الشاطئ عند 19 نقطة في المركز السادس.

سجل لبيت حانون اللاعب رشيد دبور في الدقيقة 75.

وعلى استاد الشهيد محمد الدرة، حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء فريقا أهلي النصيرات والجلاء، ليرفع أهلي النصيرات رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن ويرفع الجلاء رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.

سجل للنصيرات اللاعب محمد جويد في الدقيقة 49، بينما سجل للجلاء اللاعب قصي النجار في الدقيقة 40.

دوري الدرجة الثانية

حقق فريق التفاح الفوز بثلاثة أهداف لهدف على مضيفه الرضوان في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين، لحساب الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال، ليرفع التفاح رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ويتجمد رصيد الرضوان عند 17 نقطة في المركز الثالث.

سجل للرضوان اللاعب عمر الشنطي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، بينما سجل للتفاح اللاعب مؤمن ابوعودة في الدقيقة 35 من ركلة جزاء واللاعب اسماعيل ابودان في الدقيقة 87 واللاعب عبدالله الناعوق في الدقيقة 90+3.

وحقق الوفاق الفوز بثلاثة أهداف لهدف على مضيفه شباب المغراقة في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت لاهيا، ليرفع الوفاق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد المغراقة عند 7 نقاط في المركز الأخير.

سجل للمغراقة اللاعب أيمن القيشاوي في الدقيقة 87، بينما سجل للوفاق اللاعب نصر أبوعصر في الدقيقة 65 واللاعب سيد زيارة في الدقيقة 67 واللاعب ثائر عفانة في الدقيقة 75.

ولحساب الجولة الثانية عشر لفرع الوسطى والجنوب، حقق فريق الاستقلال الفوز بهدف دون رد على مضيفه الرباط في المباراة التي جمعتهما على ملعب النصيرات، ليرفع الاستقلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن ويتجمد رصيد الرباط عند 8 نقاط في المركز الاخير.

دوري الدرجة الثالثة

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء فريقا فلسطين واتحاد جباليا الذي جمعهما على ملعب بيت حانون لحساب مجموعة غزة والشمال من دوري الدرجة الثالثة، ليرفع فلسطين رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع ويرفع اتحاد جباليا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف.

سجل لفلسطين اللاعب مؤمن المدهون في الدقيقة 11 ، بينما سجل لاتحاد جباليا اللاعب سعيد الحلاق في الدقيقة 73.

المصدر / فلسطين أون لاين