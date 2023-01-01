عرض من ناد فرنسي كبير للتونسي حنبعل المجبري

أكدت وسائل إعلام إنجليزية أن نادي مارسيليا المنافس في الدوري الفرنسي يفكر جديًا بالتعاقد مع الدولي التونسي حنبعل المجبري، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمعار إلى نادي برمنغهام سيتي، الناشط في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأحد، إن حنبعل مرشح لقطع إعارته إلى برمنغهام؛ كونه مُدرجًا في قائمة المطلوبين للعملاق الفرنسي مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من موناكو مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، حينما كان عمره 16 عامًا، لكنه لم يتمكن من الحصول على مكان في التشكيل الأساسي لليونايتد، لتتم إعارته إلى برمنغهام حتى نهاية موسم 2022-23، دون إدراجِ شرطٍ يمنح برمنغهام إمكانية التوقيع النهائي مع اللاعب.

وأضافت "ذا صن": "مارسيليا أبدى رغبته في التعاقد مع حنبعل، حيث أرسل النادي أحد المسؤولين الكبار الأسبوع الماضي لمعرفة رأيه في (إمكانية) العودة إلى للدوري الفرنسي".

وأتمت الصحيفة حديثها بالإشارة إلى أن المسؤولين في "أولد ترافورد" يراقبون كيف يلعب حنبعل كرة القدم بانتظام، ولديهم دراية كاملة بمستواه الفني في الوقت الحالي، الأمر الذي سيصعب مهمة مارسيليا في محاولة التعاقد معه.

وكان المجبري أكد في وقت سابق، في تصريحات لموقع ناديه الحالي، أنه يريد الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم، وتحقيق هدف الوصول للمراكز الست الأولى من أجل المنافسة على الصعود للبريميرليغ، مشيرًا إلى أن الفنيين في مانشستر يونايتد يتابعونه بعد كل مباراة مع برمنغهام، ويتحدث معهم، ولا وجود حتى الآن للرغبة في إعادته للفريق خلال منافسات الموسم الكروي الحالي 2022-23.

ولعب المجبري 16 مباراة مع نادي برمنغهام سيتي، تمكن خلالها من تقديم تمريرتين حاسمتين، وقدّم مستويات مميزة للغاية بشهادة العديد من الفنيين والمتابعين، كما تم اختياره ضمن التشكيل المثالي للجولة الـ13 من دوري البطولة الإنجليزية.

المصدر / وكالات