شعور مؤلم.. هل تعلم والدة أسطورة كرة القدم البرازيلي بوفاته؟

أثبتت أسطورة كرة القدم البرازيلي ، بيليه ، الذي فارق الحياة الخميس الماضي ، عمر ناهز الـ82 عاما ، والدته البالغة من العمر 100 عام لم تعلم عن وفاة ابنها بالسرطان حتى الآن.

قامت بإصدار قانون جديد قيد قيد الحياة ، ماريا لوسيا دو ناسيمنتو ، لم تبلغها بالخبر بالخبر ، رغم أنه قيد الجنازة الإثنين.

تقارير إلى أن منزل والدته ، سيلسيت ، يقع على الطريق الذي خطّط له ، قبل دفن نجمة كرة القدم إلى مثواه الأخير.

واحتفل نجم جديد ، أحدث صورة لهما معا على حسابه على إنستغرام.

العلاج بعد العلاج ، حيث بدأ العلاج في العلاج ، حيث بدأ العلاج في المستشفى في 29 نوفمبر.

وذكر التقرير الطبي أن "بيليه توفي الساعة 3:27 مساء بالتوقيت المحلي، الخميس الماضي، بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون".

المصدر / فلسطين أون لاين