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صفقة دفاعية قوية لتشيلسي من الدوري الفرنسي

01 يناير 2023 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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صفقة دفاعية قوية لتشيلسي من الدوري الفرنسي

توصل تشيلسي الإنجليزي لاتفاق مع إدارة موناكو الفرنسي على انضمام قلب الدفاع الفرنسي بينوا بادياشيلي (21 عامًا) إلى قلعة البلوز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما وجدت إدارة تشيلسي صعوبة في ضم الكرواتي جوشكو غفارديول، لاعب لايبزيغ الألماني.

وأكد موقع "ذا أثلتيك" العالمي أن سعر الصفقة سيتراوح بين 37 و38 مليون يورو، علمًا أن عقد بادياشيلي مع موناكو الفرنسي سينتهي في يونيو/ حزيران 2024، فيما كان اللاعب محل اهتمام من البلوز لتدعيم مركز قلب الدفاع، حيث نجحت إدارة الفريق الإنجليزي في التوصل لاتفاق مع المدافع الفرنسي على الشروط الشخصية.

وسعى تشيلسي للتعاقد مع بادياشيلي؛ نظرًا لأن الأخير يجيد اللعب بالقدم اليسرى، في مزية فنية يحتاج إليها مدرب الفريق غراهام بوتر، فيما أكد "ذا أثلتيك" أن اللاعب في طريقه لإجراء الكشف الطبي؛ تمهيدًا للانضمام إلى "ستامفورد بريدج".

وشارك بادياشيلي مع موناكو في 11 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل هدفين، فيما لعب 5 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم أيضًا، وقد لعب مباراتين مع منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

المصدر / وكالات
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