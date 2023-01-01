فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل أعمال التجريف في الأرض التي استولى عليها قبل أيام بسلوان

2990 حالة اعتقال للمقدسيّين خلال عام 2022

منتجو الحجر والرخام في الضفة يطالبون بحمايتهم من المستورد

طلاب بيرزيت يدخلون العام الجديد مستمرين باعتصامهم الرافض للاعتقال السياسي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال ينفّذ اعتقالات وتضييقات بالقدس

نقابة المحامين تؤجل إطلاق حملة دولية تطالب بإجراء الانتخابات العامة

بالأسماء.. "الداخلية" تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين

"دعم الصحفيين": "1003" انتهاكات للحريات الإعلامية منذ بداية 2022

عباس زكي: تأمين "حماس" انطلاقة فتح ردٌّ إيجابيٌّ يجب أن يقابَل بمثله

"المرور": 6 إصابات بـ17 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يواصل أعمال التجريف في الأرض التي استولى عليها قبل أيام بسلوان

01 يناير 2023 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
...

تواصل سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، أعمال التجريف والحفريات داخل الأرض الحمراء التي استولى عليها قبل أيام في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسيّة أن جرافات الاحتلال ومنذ صباح اليوم الأحد، تجري أعمال تجريف في الأرض الواقعة شمال مسجد عين سلوان.

بالتزامن مع ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة شقير في حي واد الربابة بسلوان، وقامت بتفتيشه وإرهاب ساكنيه، كما أوقفت الشبان والمركبات ودقّقت في هويات المواطنين.

وسبق أن أعلنت منظمة "إلعاد" الاستيطانية عبر صفحتها الرسمية بدء الحفريات التهويدية في أرض بركة الحمراء التي تم الاستيلاء عليها بالقوة صباح يوم الثلاثاء الماضي في سلوان.

والأرض ذات أهمية استراتيجية (دينيًا وجغرافيًا وتاريخيًا وأثرياً) بمساحة 5 دونمات، ويدّعي المستوطنون استكشاف بركة "حزقيا" من القرن الثامن قبل الميلاد. 

وكانت أرض الحمراء جزءا من النظام المائي لعين سلوان التاريخية، وكانت في الأصل بركتين عظيمتين لتجميع ماء العين والأقصى لخدمة سكان القدس القديمة.

وللأرض علاقة بمعجزات الشفاء التي أتى بها نبي الله عيسى عليه السلام قرب عين سلوان، وببوابة القدس اليمانية التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القدس ليلة الإسراء والمعراج، ولها ارتباط بوجود نبي الله أيوب عليه السلام في السفح الجنوبي للأقصى.

وإدارة الأرض تابعة للكنيسة الأرثوذوكسية، ويوجد فيها عقد مزارعة قديم لمواطن من عائلة سمرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#فلسطين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة