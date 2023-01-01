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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال ينفّذ اعتقالات وتضييقات بالقدس

01 يناير 2023 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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مشاهد من اقتحامات المستوطنين

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفّذت قوات الاحتلال اعتقالات وتضييقات على المقدسيين في مناطق متفرقة.

وأفادت مصادر محلية أن 170 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، اليوم، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، واعتقلت المقدسي يوسف عبيد ونجله أحمد عبيد بعد اقتحام منزلهما شمال شرق القدس المحتلة.

وأوقفت قوات الاحتلال شاباً وفتّشته في محطة الباصات قرب حي الشيخ جراح.

كما أوقفت مركبات المقدسيين ودقّقت في بطاقاتهم الشخصية بحي واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفتّشت قوات الاحتلال مركبات المقدسيين عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا في منطقة باب العامود، وآخر من بلدة بيت حنينا.

وتصاعدت همجية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مدينة القدس المحتلة خلال عام 2022، وكثّفت جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة دعوات اقتحام المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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