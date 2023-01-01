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بالأسماء.. "الداخلية" تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين

01 يناير 2023 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين 2 يناير.

وقالت إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (2023/1)، اضغط هنا، وكذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/1)، اضغط هنا.

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

ونوّهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الهيئة لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وكذلك إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مع ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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