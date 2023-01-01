65.7 % نسبة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بـ2022

أصدرت شركة "ايبوك" المتخصصة تقريرها السنوي السابع للعام 2022، متضمناً ملخصاً لأبرز وأهم قضايا الواقع الرقمي الفلسطيني.

وتناول التقرير في عرضه إحصائيات عالمية وفلسطينية عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واستبيانات حول طبيعة الواقع الرقمي واستخدامات الأفراد له في فلسطين.

بحسب التقرير، في العام 2022 بلغت نسبة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين 65.7%، وعدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين من النساء تفوقت على الرجال بنسبة 51.4% في حين بلغت نسبة استخدام الذكور 48.6%.

وكشف التقرير إلى اتجاه مستخدمي مواقع التواصل في فلسطين لاستخدام تطبيقي تيك توك وتيلجرام، كونها أتاحت للمستخدمين مساحة أكبر للتفاعل الآمن ونشر القضية.

وعرض التقرير إحصائيات عن استخدام مواقع التواصل في فلسطين، وتسليط الضوء حول أهم وأبرز الصفحات الفلسطينية على مواقع التواصل، وشرح مفصل لأبرز الوسوم المستخدمة هذا العام، كما تضمن توضيح لبعض الظواهر الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي كـ"عرين الأسود"، "كتيبة جنين"، "شدوا بعضكم"، وكان تطبيقي تيك توك وتيليجرام من أبرز التطبيقات التي دعمت تلك الظواهر.

وأشار التقرير إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه المحتوى الفلسطيني، التقييد على المحتوى وإغلاق الكثير من الصفحات الفلسطينية التي تنقل معاناة الفلسطيني على أرضه خاصة على تطبيقي فيسبوك وانستغرام.

وركَّز التقرير على عدد من الصفحات المساهمة في مواجهة الشائعات سواء تلك المنتشرة على المستوى المحلي المجتمعي، أو رواية الاحتلال أبرزها: "تيقن"، "تحقق"، "كاشف".

وأوصى التقرير بضرورة استثمار المواقع الإلكترونية التي من الممكن أن تكون الرواية الفلسطينية فيها حرة لصالح القضية، والتأكيد على ضرورة عدم ترك الساحة الإلكترونية خالية حتى لا يستفيد منها الاحتـلال بنشر الأكاذيب

المصدر / فلسطين أون لاين