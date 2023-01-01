الشاطئ في اختبار صعب أمام بيت حانون وأهلي النصيرات يستقبل الجلاء

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يسعى خدمات الشاطئ لتعزيز آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود، في مباراته الصعبة أمام بيت حانون الأهلي والذي يدخل اللقاء لنفس الهدف، والتي تجمع الفريقين اليوم، على ملعب اليرموك ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

الشاطئ سيكون مطالباً بالفوز أمام الحوانين للتمسك بأمل المنافسة، بعد تراجعه للمركز السادس برصيد 19 نقطة بعد فوز الأمل على الأقصى في افتتاح الجولة، وتعثر البحرية بالتعادل أمام بيت لاهيا في الأسبوع الماضي.

يدرك الشاطئ أهمية الفوز في هذا اللقاء على وجه الخصوص الذي سيضرب به عصفورين بحجر واحد، خاصة وأنه سيكون أمام أحد الفرق المرشحة للمنافسة وسيمنعه من التقدم، وسيذلل الفارق معه على أمل مواصلة الانتصارات في الجولات القادمة والتفوق عليه في الترتيب.

أما بيت حانون الأهلي فلن يكون بالصيد السهل بالنسبة للشاطئ حيث قدم الفريق نتائج ومستويات قوية منذ بداية البطولة، الأمر الذي جعله يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

سيحاول الحوانين العودة بالنقاط الثلاث من أمام الشاطئ والتساوي مع نماء صاحب المركز الثاني، والحفاظ على حظوظه القوية في المنافسة على بطاقتي الصعود للدوري الممتاز.

وفي مباراة ثانية يستقبل أهلي النصيرات ضيفه الجلاء وعينه على تحقيق الفوز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الدرة.

أهلي النصيرات يسعى لتحقيق الفوز والدخول المناطق الدافئة بالترتيب، والعودة للمسار الصحيح في البطولة بعدما تلقى الخسارة في أخر ثلاثة مباريات له، جعلت الفريق يتراجع للمركز التاسع برصيد 19 نقطة.

سيحاول أصحاب الأرض الاستفادة من الحالة التي يمر بها الجلاء والخروج من أمامه بفوز عريض يعيد الثقة والتوازن للفريق.

بدوره فإن الجلاء أصبح في موقف يزداد صعوبة من جولة لأخرى مع توالي النتائج السلبية، وعدم قدرته على تحقيق أي فوز مكتفياً بتحقيق تعادلين فقط مقابل الخسارة في عشر مباريات، ليصبح مرشحاً للهبوط للدرجة الثانية حال استمرت هذه النتائج.

ويدخل الجلاء اللقاء على أمل تحقيق أي نتيجة إيجابية تجعله يملك فرصة أخرى للبقاء مع تواجده في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطتين.