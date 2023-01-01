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أمضى 20 سنة في الأسر

الاحتلال يعتقل القيادي والأسير المحرر جواد الجعبري من الخليل

01 يناير 2023 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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الشيخ جواد الجعبري

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد القيادي في حركة حماس والمرشّح عن قائمة القدس موعدنا الشيخ جواد الجعبري 56 عاماً من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت منزل القيادي الجعبري في المنطقة الجنوبية من الخليل واعتقلته.

والجعبري أسير محرر أمضى نحو 20 سنة في سجون الاحتلال، أفرج عنه من آخر اعتقال في 2 يونيو 2021، حيث أمضى 20 شهراً في الاعتقال الإداري.

وخلال اعتقاله توفيت والدته في 7 ديسمبر 2019، وقد حرمه الاحتلال من وداعها حيث كان معتقلاً في سجن عوفر.

والأسير الجعبري من مواليد عام 1966م في الخليل، وكان أول اعتقال له عام 1986، تعرّض خلاله لتحقيق قاسٍ لشهر كامل، ثم توالت بعدها حملة اعتقالات متتالية خلال سنوات عديدة.

والتحق الأسير الجعبري بجامعة الخليل منذ عام 1985 في كلية التربية تخصص علم نفس، في ذلك الوقت أغلقت سلطات الاحتلال كل الجامعات الفلسطينية منذ عام 1987 وحتى عام 1990، ما اضطر الأسير إلى الانقطاع عن الدراسة كما حال آلاف الطلاب الفلسطينيين آنذاك.

ورغم محاولات تنغيص الاحتلال على حياة الجعبري وحرمانه من الاستقرار مع عائلته بالاعتقالات، لم يستسلم لهذا الحال بل ظل يواصل مسيرته التعليمية في كل وقت يخرج به من السجن حتى تمكن من إنهائها وحصل على الإجازة في التربية عام 2000.

المصدر / فلسطين أون لاين
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