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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

01 يناير 2023 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

جاء أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة وفق نشرة وزارة الزراعة اليوم الأحد على النحو الآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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