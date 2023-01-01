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لليوم الأحد
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
01 يناير 2023 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
جاء أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة وفق نشرة وزارة الزراعة اليوم الأحد على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسعار أسواق غزة اليوم الأحد
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