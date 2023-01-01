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إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في الخليل

01 يناير 2023 . الساعة 06:07 بتوقيت القدس
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أصيب الليلة الماضية شاب (20 عامًا) بالرصاص الحي في قدمه اليسرى ووصفت إصابته بين طفيفة ومتوسطة، كما أصيب شابين بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، في بيت أمر، أن الشاب قد أصيب برصاصة وخرجت من قدمه، وتم اسعافه الى عيادة الرضى الطبية في البلدة لتلقي العلاج، فيما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع،

وأضافت المصادر، أن المواجهات جاءت بعد مسيرة انطلقت من وسط بيت أمر مطالبة باسترداد جثمان الشهيد عاهد اخليل الذي تصادف ذكرى استشهاده الثانية/5/1/2023 وكانت حركة فتح احتفلت بانطلاقتها الـ 58 وسط بلدة بيت أمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #الضفة #بيت أمر #مواجهات

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