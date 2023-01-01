كرواتيا تعتمد اليورو وتنضم إلى منطقة شنجن

اعتمدت كرواتيا اليورو عملة لها وانضمت إلى منطقة شنغن وهما محطتان رئيسيتان لهذه الدولة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن.

وعند منتصف ليل السبت الأحد (23,00 ت غ السبت) ودعت الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها الكونا لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو. وقد انضمت أيضا الى منطقة شنغن التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بدون تأشيرات بين دولها التي يرتفع عددها بدخول كرواتيا إلى 27 دولة.

وبدخول كرواتيا ارتفع عدد دول المنطقة إلى 27.

كما أنَّ انضمام كرواتيا إلى منطقة شنجن التي تتيح السفر إلى بلدان الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرة، سيوفر الدعم لقطاع السياحة الرئيس في الدولة، الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر / وكالات