فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من هو الشخص الذي خسر 200 مليار دولار من ثروته خلال 2022؟

ماكرون: تجنب انقطاع الكهرباء في فرنسا أكبر تحديات العام الجديد

أكثر من 250 اقتحامًا للأقصى و1000 اعتقال بحقّ مرابطيه في عام 2022

حقوقي لـ"فلسطين أون لاين": نأمل أن يقتدي أمن السلطة بالضفة بأجهزة غزة

أولُ الدول استقبالًا للعام الجديد 2023

قاسم يُهنئ فتح بانطلاقتها ويؤكد على حتمية العمل الوطني المشترك

اللواء "مصلح": "الداخلية" تُشكل صمام أمان لشعبنا بجميع مكوناته

أول علاج مناعي لسرطان الأنسجة الرخوة عند الأطفال

رئيس الإمارات يهنئ "نتنياهو" بتوليه رئاسة حكومة الاحتلال

عملاق إنجليزي ينافس بايرن ميونيخ على الحارس المغربي ياسين بونو

ماكرون: تجنب انقطاع الكهرباء في فرنسا أكبر تحديات العام الجديد

01 يناير 2023 . الساعة 00:38 بتوقيت القدس
...

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في خطاب عشية رأس السنة الجديدة، إن على البلاد تجنب انقطاع التيار الكهربائي وترشيد الاستهلاك خلال عام 2023، معتبرًا ذلك التحدي الأكبر للبلاد في العام الجديد.

وحث ماكرون الفرنسيين على الاستمرار في توفير الطاقة، قائلًا إن هذه كانت إحدى الطرق التي يمكن للبلاد من خلالها تجنب انقطاع الكهرباء، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الفرنسي بأن عام 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد الذي تأخر كثيرًا.

وكان إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المُكلف والمعقد في فرنسا أحد الركائز الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة للمرة الأولى في عام 2017. لكن مقترحاته الأولية أثارت أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل أن انتشار جائحة فيروس كورونا.

ومنذ فترة طويلة يريد ماكرون رفع سن التقاعد لكنه واجه مقاومة شرسة من النقابات، ووفقا لاستطلاعات الرأي، لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا ستقف إلى جانب أوكرانيا حتى تنتصر.

وقال مخاطبًا الأوكرانيين: "في العام الذي يبدأ، سنقف إلى جانبكم دون إخفاق".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#فرنسا #روسيا #أوكرانيا #ماكرون #انقطاع الكهرباء #العام الجديد2023

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة