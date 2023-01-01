ماكرون: تجنب انقطاع الكهرباء في فرنسا أكبر تحديات العام الجديد

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في خطاب عشية رأس السنة الجديدة، إن على البلاد تجنب انقطاع التيار الكهربائي وترشيد الاستهلاك خلال عام 2023، معتبرًا ذلك التحدي الأكبر للبلاد في العام الجديد.

وحث ماكرون الفرنسيين على الاستمرار في توفير الطاقة، قائلًا إن هذه كانت إحدى الطرق التي يمكن للبلاد من خلالها تجنب انقطاع الكهرباء، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الفرنسي بأن عام 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد الذي تأخر كثيرًا.

وكان إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المُكلف والمعقد في فرنسا أحد الركائز الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة للمرة الأولى في عام 2017. لكن مقترحاته الأولية أثارت أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل أن انتشار جائحة فيروس كورونا.

ومنذ فترة طويلة يريد ماكرون رفع سن التقاعد لكنه واجه مقاومة شرسة من النقابات، ووفقا لاستطلاعات الرأي، لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا ستقف إلى جانب أوكرانيا حتى تنتصر.

وقال مخاطبًا الأوكرانيين: "في العام الذي يبدأ، سنقف إلى جانبكم دون إخفاق".

المصدر / وكالات