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اللواء "مصلح": "الداخلية" تُشكل صمام أمان لشعبنا بجميع مكوناته

31 ديسمبر 2022 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح  أن الوزارة ومنظومتها الأمنية والشرطية تُشكل صمام أمان لشعبنا الفلسطيني بجميع مكوناته، وتقف على الدوام عند مسؤولياتها في تقديم العون والمساندة للمواطنين بمختلف توجهاتهم.

 

وتوجه بالتحية والتقدير لجميع ضباط ومنتسبي الوزارة من الأجهزة الشرطية والأمنية كافة، الذين عملوا على مدار عام كامل بكل تفانٍ في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مهام تأمين عديد الفعاليات الوطنية والمجتمعية والمناسبات المهمة، وكانوا على قدر المسؤولية.

وشدد مصلح على استمرار القيام بالدور الأساس للوزارة وأجهزتها في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا، والحفاظ بكل ما أوتيت من قوة على حالة الأمن والاستقرار.

وقال: "أتقدم بالتهنئة لجميع أبناء شعبنا بحلول العام الميلادي الجديد 2023، آملاً أن يكون عام خير على شعبنا جميعاً وأن تتحقق فيه الأمنيات".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #وزارة الداخلية #ناصر مصلح

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