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رئيس الإمارات يهنئ "نتنياهو" بتوليه رئاسة حكومة الاحتلال

31 ديسمبر 2022 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
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هنأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوليه منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ خلال اتصال هاتفي بنيامين نتنياهو بتوليه رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة.

وخلال الاتصال عبر الشيخ محمد بن زايد "عن تطلعه إلى تعزيز التطبيع مع الاحتلال خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب نتنياهو، وفق الوكالة، "عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته"، منوهاً بـ"أهمية العلاقات بين الجانبين".

والخميس، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية أمام كنيست الاحتلال، ليصبح رئيسا لوزراء كيان الاحتلال للمرة السادسة.

وتتشكل حكومة الاحتلال من 6 أحزاب يمينية هي "الليكود" و"شاس" و"يهودت هتوراه" و"نوعام" و"الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه الحكومة هي الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الإمارات #تطبيع #نتياهو #الاحتلال الإسرائيلي

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