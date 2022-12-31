عملاق إنجليزي ينافس بايرن ميونيخ على الحارس المغربي ياسين بونو

كشفت تقارير صحفية فرنسية اهتمام إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع الحارس المغربي لنادي إشبيلية الإسباني، ياسين بونو، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب تخوفها من رحيل حارسها الإسباني ديفيد دي خيا مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأكد تقرير لموقع "فوت ميركاتو" اليوم السبت، أن إدارة مانشستر يونايتد تضع بونو هدفًا لها من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي، وتجهيزه ليكون الرقم واحد في الفريق في المواسم المقبلة في حال ما قرر دي خيا عدم تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن مهمة يونايتد لن تكون سهلة في الظفر بخدمات حارس النادي الأندلسي.

وبدأت إدارة يونايتد في جسّ نبض الدولي المغربي من أجل معرفة موقفه من ارتداء قميص يونايتد؛ لكنها ستواجه منافسة من إدارة بايرن ميونيخ التي دشنت اتصالاتها بمحيط بونو، وتريده بديلًا لمانويل نوير، في ظل رغبتها في التعاقد مع حارس بإمكانات كبيرة لتعويض حارس المانشافت الذي سيستمر غيابه إلى نهاية الموسم الجاري.

وتسعى إدارة "الشياطين الحمر" لتجديد عقد حارسها الإسباني دي خيا في الوقت الحالي، من أجل تفادي رحيله مجانًا بعد نهاية الموسم، لكن المفاوضات متوقفة ولم تشهد جديدًا حسب تقارير إعلامية عديدة، ما جعل الإدارة متخوفة من رحيل حارسها، وهو الأمر الذي دفع بها للتفكير في ضم بونو بسبب مستوياته المميزة وإمكانية التعاقد معه بقيمة مالية ليست بالباهظة.

من جهة أخرى، أكد نفس التقرير أن بونو منفتح على خوض تجربة جديدة خارج إسبانيا، ولن يعارض فكرة حمل قميص يونايتد أو بايرن في الفترة المقبلة، لكن مستقبله يبقى معلقًا بقرار ناديه إشبيلية الذي يرتبط معه اللاعب بعقد يمتد إلى صيف عام 2025.

المصدر / وكالات