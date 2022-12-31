كتلة الصحفي: رسالتنا مستمرة نحو تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال

أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني أن الإعلام الفلسطيني سيبقى رغم الاستهداف والقصف والقتل والجرح أكثر قوة وأقوى حجة في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت في بيان لها بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، الصحفيين الفلسطينيين والأجسام والأطر والمؤسسات الإعلامية إلى توحيد الموقف والكلمة في مواجهة استهداف الاحتلال للصحافة الفلسطينية ممثلة بالصحفيين والمؤسسة الصحفية.

كما دعت كتلة الصحفي إلى التوافق على ميثاق شرف إعلامي؛ يعزّز دور الصحفي الفلسطيني ورسالته، ويوفّر بيئة آمنة له، ويحميه من جرائم الاحتلال في القتل والملاحقة والتضييق والاعتقال.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على إدانتها، والتحرّك العاجل لمحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وأعربت عن رفضها بشكل مطلق كل أشكال التطبيع الإعلامي مع الاحتلال، معتبرة إياه خيانةً لدماء الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية على مدار عشرات سنوات الصراع مع الاحتلال.

ودعت الأجسام الصحفية والنقابات في دولنا العربية الشقيقة أن تأخذ دورها في ملاحقة الصحفيين المطبعين.

وحيَّت الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين وخصوصا الاستقصائيين الصادقين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل جلاء الحقيقة والوصول إلى مجتمع آمن يحكمه القانون والعدل، داعية إلى مواصلة تشجيع الصحفيين على الاستقصاء الإعلامي الذي يمثل حالة رقابة متقدمة ويثبت دوما أن الخير متأصل في مجتمعنا ومتجذر في إعلامنا.

المصدر / فلسطين أون لاين