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عروض جديدة للمغربي أمرابط من أندية إسبانية

31 ديسمبر 2022 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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عروض جديدة للمغربي أمرابط من أندية إسبانية

أكدت تقارير صحفية إيطالية انضمام ناديي أتلتيكو مدريد وإشبيلية الإسبانيين إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأسهم نجم وسط "أسود الأطلس" في تألق منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، والتي تُوِّج بلقبها منتخب الأرجنتين، وحصل فيها رفاق أمرابط على المركز الرابع.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن نادي أتليتكو مدريد دخل في سباق التعاقد مع سفيان أمرابط، نظرًا لحاجة الفريق إلى لاعب بقيمته في خط الوسط، مشيرةً إلى أن ناديي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين قد تقدمًا بعروض للنادي الإيطالي لضم اللاعب.

وأكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي دخول نادي إشبيلية في خط المفاوضات لضم اللاعب الذي يحظى أيضًا باهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

 وينتهي عقد أمرابط صيف عام 2024؛ لكن نادي فيورنتينا يريد تفعيل شرط تمديد العقد لعام آخر، مع زيادة الراتب السنوي اللاعب الذي انضم إلى "الفيولا" في صيف 2020 قادمًا من نادي فيرونا مقابل 18 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للاعب في الوقت الحالي  45 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / وكالات
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#الدوري الإسباني #أتلتيكو مدريد #اشبيلية #سفيان أمرابط

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