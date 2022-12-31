عناصر فتحاوية تعتدي على القيادي "حلس" والشرطة بغزة تؤمنه

اعتدت عناصر من حركة فتح شاركت في انطلاقة الحركة بساحة الكتيبة بغزة على عضو المجلس الثوري في فتح أحمد حلس.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء عناصر من "تفريغات 2005" الاعتداء على القيادي في حركة فتح أحمد حلس خلال تواجده في ساحة الكتيبة.

فيديو | عناصر من "تفريغات 2005" تعتدي على القيادي في حركة فتح أحمد حلس خلال تواجده في ساحة الكتيبة والشرطة تتدخل لحمايته وتأمينه pic.twitter.com/CTzstY2WC5

— فلسطين أون لايـن (@F24online) December 31, 2022

كما أظهر مقطع فيديو تأمين الأجهزة الأمنية بغزة القيادي حلس بعد محاولات الاعتداء عليه من قبل عناصر من "تفريغات 2005" المطالبين بحقوقهم وإرجاع رواتبهم.

الأجهزة الأمنية بغزة تؤمن القيادي في حركة فتح أحمد حلس بعد محاولات الاعتداء عليه في مهرجان انطلاقة الحركة من قبل عناصر من "تفريغات 2005" المطالبين بحقوقهم وإرجاع رواتبهم pic.twitter.com/rSIiNjBDIH

— فلسطين أون لايـن (@F24online) December 31, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين