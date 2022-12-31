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بالفيديو عناصر فتحاوية تعتدي على القيادي "حلس" والشرطة بغزة تؤمنه

31 ديسمبر 2022 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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اعتدت عناصر من حركة فتح شاركت في انطلاقة الحركة بساحة الكتيبة بغزة على عضو المجلس الثوري في فتح أحمد حلس.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء عناصر من "تفريغات 2005" الاعتداء على القيادي في حركة فتح أحمد حلس خلال تواجده في ساحة الكتيبة.

 

كما أظهر مقطع فيديو تأمين الأجهزة الأمنية بغزة القيادي حلس بعد محاولات الاعتداء عليه من قبل عناصر من "تفريغات 2005" المطالبين بحقوقهم وإرجاع رواتبهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #فتح #أحمد حلس #الشرطة #انطلاقة فتح

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