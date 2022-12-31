نتيجة مباراة برشلونة وإسبانيول.. خيبة أمل كبيرة لمحبي "البلوغرانا"

أهدر برشلونة فوزا كان في متناوله واكتفى بالتعادل مع جاره إسبانيول بهدف لمثله على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحرمت هذه النتيجة برشلونة من الانفراد في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، وهو نفس عدد نقاط غريمه ريال مدريد، الذي فاز أمس على بلد الوليد 2-0 في نفس الجولة، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس عشر.

افتتح برشلونة التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة عبر مدافعه ماركوس ألونسو بكرة رأسية.

لكن الفريق تراجع في الشوط الثاني، واستقبلت شباكه هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم ماتيو لاهوز بعد خطأ ارتكبه ألونسو، ترجمها خوسيلو بنجاح في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة ندية كبيرة وصلت إلى حد الخشونة المفرطة، وطرد الحكم لاهوز لاعبا من كل فريق، الأول جوردي ألبا من برشلونة في الدقيقة 78، والثاني فينيسيوس سوزا من إسبانيول في الدقيقة 81، كما أشهر لاهوز البطاقة الصفراء 10 مرات، مناصفة بين الفريقين.

المصدر / وكالات