فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عناصر فتحاوية تعتدي على القيادي "حلس" والشرطة بغزة تؤمنه

باحث: 2022 يعتبر العام الأسوأ على المسجد الأقصى والقدس

إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في قرية الجلمة شرق جنين

نتيجة مباراة برشلونة وإسبانيول.. خيبة أمل كبيرة لمحبي "البلوغرانا"

هدف راشفورد يحرج مدرب مانشستر يونايتد بعد قرار استبعاده

اشتباكات بين أجهزة السلطة ومسلحين من فتح في بيت لحم

البرلمان العربي يرحب بتصويت أممي ينتصر للحق الفلسطيني

الاحتلال يقتحم قرى شمال شرق جنين

بيلينغهام يختار بين ريال مدريد والدوري الإنجليزي

عمليات المقاومة في 2022.. غلّة مرعبة اخترقت منظومة الاحتلال الأمنية

نتيجة مباراة برشلونة وإسبانيول.. خيبة أمل كبيرة لمحبي "البلوغرانا"

31 ديسمبر 2022 . الساعة 17:44 بتوقيت القدس
...
نتيجة مباراة برشلونة وإسبانيول.. خيبة أمل كبيرة لمحبي "البلوغرانا"

أهدر برشلونة فوزا كان في متناوله واكتفى بالتعادل مع جاره إسبانيول بهدف لمثله على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحرمت هذه النتيجة برشلونة من الانفراد في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، وهو نفس عدد نقاط غريمه ريال مدريد، الذي فاز أمس على بلد الوليد 2-0 في نفس الجولة، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس عشر.

افتتح برشلونة التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة عبر مدافعه ماركوس ألونسو بكرة رأسية.

لكن الفريق تراجع في الشوط الثاني، واستقبلت شباكه هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم ماتيو لاهوز بعد خطأ ارتكبه ألونسو، ترجمها خوسيلو بنجاح في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة ندية كبيرة وصلت إلى حد الخشونة المفرطة، وطرد الحكم لاهوز لاعبا من كل فريق، الأول جوردي ألبا من برشلونة في الدقيقة 78، والثاني فينيسيوس سوزا من إسبانيول في الدقيقة 81، كما أشهر لاهوز البطاقة الصفراء 10 مرات، مناصفة بين الفريقين.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#برشلونة #الدوري الإسباني #إسبانيول #لاهوز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة