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بالفيديو اشتباكات بين أجهزة السلطة ومسلحين من فتح في بيت لحم

31 ديسمبر 2022 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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اشتبكت أجهزة أمن السلطة مع عناصر من حركة فتح، في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، عصر اليوم.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بعد قمع أجهزة السلطة عرضاً عسكرياً لمسلحين من فتح، في ذكرى انطلاقة الحركة.

 

وذكرت أن النيران اندلعت في مركبة خلال الاشتباكات بين عناصر الأجهزة الأمنية ومسلحي فتح.

وامتدت الاشتباكات إلى مناطق في أحياء بيت لحم وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل الدموع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فتح #بيت لحم #اشتباكات #أجهزة السلطة #الضفة الغربية

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