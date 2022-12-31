اشتبكت أجهزة أمن السلطة مع عناصر من حركة فتح، في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، عصر اليوم.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بعد قمع أجهزة السلطة عرضاً عسكرياً لمسلحين من فتح، في ذكرى انطلاقة الحركة.

فيديو| إحراق مركبة واشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومسلحين من حركة فتح في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/CuhD3Cw8M4

— فلسطين أون لايـن (@F24online) December 31, 2022

وذكرت أن النيران اندلعت في مركبة خلال الاشتباكات بين عناصر الأجهزة الأمنية ومسلحي فتح.

وامتدت الاشتباكات إلى مناطق في أحياء بيت لحم وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل الدموع.

شاهد| أجهزة أمن السلطة تقمع عرضاً عسكريًا لحركة فتح في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/MSY6D4UtGq

— فلسطين أون لايـن (@F24online) December 31, 2022

مشهد من إطلاق نار واشتباكات مسلحة في #بيت_لحم بعد قمع أجهزة أمن السلطة مسير عسكري لمسلحين من حركة #فتح في ذكرى انطلاقتها pic.twitter.com/I0wHJ9jFnD

— فلسطين أون لايـن (@F24online) December 31, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين