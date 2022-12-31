بيلينغهام يختار بين ريال مدريد والدوري الإنجليزي

كشفت مصادر إسبانية عن رغبة الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، في الانتقال إلى ريال مدريد، وإهمال العروض الأخرى، المقدمة له من بعض أندية البريميرليغ.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيلينغهام معجب بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد بدلًا من العودة إلى إنجلترا، حيث يرى نفسه جزءًا من مشروع النادي الملكي في الصيف المقبل، لا سيما أن اتجاه الملكي حاليًا هو التعاقد مع المواهب الواعدة.

وذكرت الصحيفة أن بيلينغهام، البالغ من العمر 19 عامًا، سيتسبب في صراع كبير عليه من عدة أندية، بسبب تألقه مع منتخب إنجلترا في كأس العالم قطر 2022، حيث شارك بيلينغهام في 5 مباريات بالمونديال القطري، مُسهمًا بهدفين (سجّل هدفًا واحدًا، قدّم تمريرة حاسمة واحدة).

ويملك فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، علاقات مميزة مع نظيره أكي فاتسكي رئيس بوروسيا دورتموند، وهو ما يسهل انتقال بيلينغهام إلى "سانتياغو برنابيو"، لكن في الوقت نفسه، يجب أن يضع النادي الملكي على الطاولة أكثر من 100 مليون يورو، ثمن انتقال اللاعب، حسب ما أكدته الصحيفة الإسبانية.

وأبدى ليفربول الإنجليزي اهتمامًا بما يقدمه بيلينغهام الفترة الأخيرة، وقد قال مدرب الريدز، الألماني يورغن كلوب: "بيلينغهام يلعب بقدر من النضج يشعرك أن عمره 28 عامًا، لقد قام بكأس عالم استثنائية تمامًا، وهو جيد في العديد من الأشياء".

يُذكر أن بيلينغهام شارك مع دورتموند في 15 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم 2022-23، واستطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين، بينما لعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 5 مواجهات، مُسهمًا بـ5 أهداف (أحرز 4 أهداف، قدّم تمريرة حاسمة واحدة).

المصدر / وكالات