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الداخلية بغزة: نعمل للمساهمة في خلق بيئة وطنية تحتضن كل أبناء شعبنا

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بالصور الداخلية بغزة: نعمل للمساهمة في خلق بيئة وطنية تحتضن كل أبناء شعبنا

31 ديسمبر 2022 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
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أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم إن الوزارة تعمل دائماً على قدم وساق من أجل تأمين كل الفعاليات الوطنية والمجتمعية أو التي تخص الفصائل والقوى الوطنية كافة.

وقال في تصريحات لقناة الأقصى، حول تأمين أجهزة الوزارة لفعاليات انطلاقة حركة فتح بغزة: "تم استنفار جميع الأجهزة ذات العلاقة بتأمين الفعاليات سواء الشرطة بإداراتها المختلفة والدفاع المدني والخدمات الطبية، والإدارات المساندة من أجل إقامة هذه الفعاليات".

وأضاف: "معنيون بخروج هذه الاحتفالات بأفضل صورة تليق بشعبنا الفلسطيني، ووزارة الداخلية تعمل من أجل المساهمة في خلق بيئة وطنية تحتضن كل أبناء شعبنا".

وتابع البزم: "مع نهاية عام 2022، نكون قد اختتمنا تأمين العديد من الفعاليات الكبرى لجميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء".

ولفت أن وزارة الداخلية تُسخر إمكاناتها وتتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين إقامة هذه الاحتفالات بكل سلاسة؛ ومن أجل تسهيل وصول المواطنين لأماكن انعقادها والمغادرة بأمن وسلام.

وأشار أن هذه الجهود لا تبدأ اليوم، وهناك إجراءات منذ أيام سابقة يتم فيها اتخاذ التدابير اللازمة تحضيراً لإتمام الاحتفالات بشكل جيد، متمنيًا التوفيق لكل أبناء شعبنا وجميع القوى الوطنية، و"نحن في وزارة الداخلية نقف على مسافة واحدة من الجميع".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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