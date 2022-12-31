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استقالة مدرب جديد في غزة !

31 ديسمبر 2022 . الساعة 16:06 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن تامر أبو ظاهر استقالته من تدريب فريق نادي الأقصي الرياضي، بعد تلقي الفريق خسارة جديدة أمام الأمل في دوري الدرجة الأولى.

ولم يتمكن أبو ظاهر من تحقيق أي فوز مع الفريق، منذ توليه مهمة قيادة الفريق في الجولة الرابعة، خلفاً للمدرب السابق عماد بارود.

ويأمل الأقصى بالهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن المجمع الإسلامي صاحب المركز العاشر، مع فارق المواجهات المباشرة لمصلحة الأخير.

ووافق مجلس إدارة الأقصى على استقالة أبو ظاهر، ووضع المجلس قائمة أسماء جديدة، سيختار احداها لتدريب الفريق.

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#دوري الدرجة الأولى #تامر أبو ظاهر #نادي الأقصى

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