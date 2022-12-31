أحدها برشلونة.. 3 أندية تتصارع على ضم جورجينيو من تشيلسي

انضم نابولي الإيطالي إلى سباق الحصول على خدمات الإيطالي جورجينيو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية عقده مع ناديه، في الوقت الذي يميل فيه اللاعب إلى عدم البقاء في "ستامفورد بريدج".

وذكرت صحيفة "la repubblica" الإيطالية أن نابولي انضم إلى كل من برشلونة الإسباني ونيوكاسل الإنجليزي في سباق الحصول على جورجينيو، المنحدر من أصول برازيلية، لا سيما أن اللاعب لن يكلف النادي الذي سيلتحق به أي رسوم انتقال باعتباره صفقة حرة.

وجاء تحرك نابولي لضم جورجينيو بسبب إدراك نادي الجنوب الإيطالي لقيمة اللاعب الفنية، حيث لعب جورجينيو في نابولي من يناير/ كانون الثاني 2014 حتى يونيو/ حزيران 2019، وبعدها اشتراه تشيلسي مقابل 57 مليون يورو، في الوقت الذي يبلغ فيه اللاعب حاليًا 31 عامًا ويمكنه العطاء لعامين أو أكثر.

ورغب تشيلسي في تمديد عقد جورجينيو، لكن اللاعب يدرس مع وكيله مختلف العروض المقدمة إليه، في الوقت الذي شارك فيه هذا الموسم مع البلوز في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجل هدفين، بالإضافة إلى خوضه 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، مُسجلًا هدفًا واحدًا.

المصدر / وكالات