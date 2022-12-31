وزارة الصحة: الصحفي الفلسطيني حارس للهوية الوطنية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الصحفي الفلسطيني هو حارس الهوية الوطنية ومقدم الرسالة المقدسة التي تعبر عن الشعب الفلسطيني.

وشددت في بيان صحفي اليوم السبت، أن الصحفي الفلسطيني أينما كان لم يأبه بالاستهداف الإسرائيلي له ولم تكسره التحديات، ليبقى صامدًا متشبثًا بأرضه، ومتجذرًا كزيتونها وشامخًا كنخيلها وعميقًا كبحرها الذي يجود بنفسه وبكل ما يملك من أجل فلسطين.

ويحتفل الصحفيون الفلسطينيون كل عام في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني والذي يتزامن من الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

المصدر / فلسطين أون لاين