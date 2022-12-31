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بعد إقرار الأمم المتحدة فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال

قاسم: القرار سيبقى حبرًا على ورق ما دامت أمريكا شريكة للاحتلال

31 ديسمبر 2022 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس

أكد  الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن إقرار الأمم المتحدة بالأغلبية فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال سيبقى حبرًا على ورق ما دامت الولايات المتحدة تتصرف كشريكة للاحتلال وتوفر له الغطاء الكامل.

وقال في تصريحات صحفية:" هذا القرار سينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي لم تتحول ولا مرة واحدة إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال.

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وأوضح قاسم أن السعي لهذه القرارات من الدبلوماسية الرسمية للسلطة نابع من عجزها المتزايد في المواجهة الحقيقية مع الاحتلال وضعف منظومة عملها.

وكانت قد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأمم المتحدة #أمريكا #حركة حماس #حازم قاسم #الاحتلال الإسرائيلي

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