الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الأحد 1 يناير 2023

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت في بيان مقتضب، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتأخرين من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (150) من الكشف الجديد رقم (1/2023)، إضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (1/2023).

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونبّهت المتأخرين عن موعد سفرهم بأنه لن يسمح لهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما أوضحت أهمية تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين (1/2023): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (1/2023): اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين