فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حوارات الجزائر 2022.. فرصة لتحقيق المصالحة اصطدمت باشتراطات عباس

وظيفة شاغرة في جمعية نحو الأمل والسلام الخيرية في قطاع غزة

بـ 1200 حالة.. عام 2022 يسجل أعلى نسبة اعتقال سياسي بالضفة

منظمات حقوقية تحذّر من سعي حكومة نتنياهو فرض الضم كسياسة رسمية

الداخلية بغزة: 10257 مغادراً و10768 وافداً عبر حاجز بيت حانون

2022 عام المطالبات النقابية والشعبية وتهرُّب السلطة وحكومة اشتية

حماس تدعو لميثاق شرف يعزّز دور الصحفي الفلسطيني ويحميه من الاحتلال

المرور بغزة: وفاة  في 62 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

أبو الرعد خازم.. هدَم "معبد دايتون" وصار أيقونةَ الثائرين

الأمم المتحدة تقر طلب فلسطين فتوى قانونية حول "ماهية الاحتلال"

منظمات حقوقية تحذّر من سعي حكومة نتنياهو فرض الضم كسياسة رسمية

31 ديسمبر 2022 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

حذّرت 20 منظمة حقوقية إسرائيلية من أن حكومة الاحتلال اليمينية الجديدة تسعى لجعل فرض ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة سياسة رسمية.

وقالت المنظمات الحقوقية في عريضة: "من الواضح بالفعل أن التحالف الجديد سيكون كارثيًا على حقوق الإنسان بين نهر الأردن والبحر المتوسط".

وأضافت:" إن الحكومات الإسرائيلية السابقة رسّخت بالفعل سيطرتها العسكرية على ملايين الفلسطينيين، وألحقت أضرارًا جسيمة بحقوق الإنسان الخاصة بهم، وجعلت من إمكانية تحقيق مستقبل عادل أكثر صعوبة".

اقرأ أيضًا: بدلًا من المواجهة.. المجتمع الدولي يغرق في تفاصيل التطرّف الإسرائيلي

ولفتت إلى أن الشخصيات البارزة في هذه الحكومة الجديدة تنوي تصعيد هذا الاتجاه ودفع إجراءات خطيرة.

وتابعت:" "لقد جعل الاحتلال والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من السيادة اليهودية قانون الأمر الواقع على الأرض، وتسعى هذه الحكومة إلى جعلها سياسة رسمية".

اقرأ أيضًا: نيويورك تايمز: حكومة نتنياهو خطر جدّي يُهدّد الكيان

وأضافت "عندما ينكشف القناع، سنقف موجودين بحزم لحماية حقوق الإنسان للفلسطينيين، وندعو الجميع للوقوف معنا".

ومن بين المنظمات الموقعة على العريضة "بتسيلم، السلام الآن، هموكيد، بمكوم، حاخامين من أجل حقوق الإنسان، عدالة، كسر الصمت، أطباء من أجل حقوق الإنسان، اللجنة العامة ضد التعذيب في (إسرائيل)، جمعية حقوق المواطن في (إسرائيل)، ييش دين وعير عاميم".


 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حكومة نتنياهو #فلسطين المحتلة #منظمات حقوقية #الاستيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة