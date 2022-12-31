الأمم المتحدة تقر طلب فلسطين فتوى قانونية حول “ماهية الاحتلال"

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية، مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.

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وأوضح منصور أن “الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني”.

وقال:" إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي”.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة غير أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

المصدر / فلسطين أون لاين